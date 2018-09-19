Гражданские активисты собирают информацию о полицейских, нарушавших закон на протестных акциях

Гражданские активисты начали сбор информации о сотрудниках МВД и Росгвардии, которые избивали протестующих на акции 9 сентября. Он называется «База данных. Ответят все».

Как сообщает «Открытая Россия» со ссылкой на координаторов проекта, активисты собирают информацию от тех, кто пострадал во время протестных акций. Также к организаторам проекта, по их словам, обращаются сотрудники силовых органов, недовольные случаями насилия во время разгона митингов.

Активисты устанавливают личности силовиков, которые участвовали в задержаниях и применяли силу. По их словам, действия правоохранительных органов нужно поставить под общественный контроль. Кроме того, информация из базы данных может помочь при обращении в российские суды или в ЕСПЧ. Координаторы проекта отмечают, что полицейские и сотрудники Росгвардии по закону не должны бить участников митинга по головам или в область жизненно важных органов, но это правило часто нарушается. Кроме того, по каждому факту применения силы они должны писать рапорты.

Издание отмечает, что ранее инициаторы этого проекта устанавливали личности казаков с нагайками, которые избили участников оппозиционного митинга в Москве.

Акции против повышения пенсионного возраста проходили в России 9 сентября. На них задержали более тысячи человек.