ЦИК РФ рекомендует признать недействительными итоги выборов в Приморье

Центральная избирательная комиссия РФ рекомендует признать итоги выборов губернатора Приморского края недействительными.

Во Владивосток в среду прибыла комиссия Центризбиркома, которая должна была проверить информацию о возможных нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов во втором туре губернаторских выборов.



«В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем — надеюсь, коллеги поддержат — рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными»,— заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«В связи с тем, что на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов (так как и документация, и все данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК по объективным обстоятельствам без должного контроля со стороны членов комиссии), считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно», — говорится в справке ЦИК, передает «Интерфакс».

Памфилова добавила, что «достоверность волеизъявления граждан на 13 участках невозможно определить», поскольку МЧС ограничили доступ на участки.

Согласно справке, разница в голосах в пользу победившего на выборах Андрея Тарасенко составила более 7 тысяч. А на 13 участках, доступ к которым был ограничен, могли проголосовать более 24 тысяч избирателей. Таким образом, результат мог быть изменен как в сторону кандидата Андрея Тарасенко, так и в сторону кандидата Андрея Ищенко.



Накануне Центральная избирательная комиссия опубликовала данные подсчета 100% протоколов голосования за главу Приморского края — кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 49,55%, а его соперник из КПРФ Андрей Ищенко 48,06%.