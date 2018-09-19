КНДР пообещала остановить еще один ядерный реактор

КНДР остановит ядерный реактор в Йонбене и закроет ракетный полигон «Тонхчан». Об этом стало известно по итогам второго дня саммита в Пхеньяне.

О закрытии ракетного полигона и остановке реактора говорится в совместном заявлении лидеров Южной Кореи и КНДР. Также до конца года будет восстановлено железнодорожное сообщение между странами, сообщает CNN.

Глава Южной Кореи Мун Чже Ин заявил, что на Корейском полуострове началась «эра без войны». По его словам, в ходе переговоров лидеры двух стран согласовали шаги по денуклеаризации территории.

Министры обороны двух стран подписали соглашение, согласно которому достигнута договоренность о создании в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения. В районе демаркационной линии, разграничивающей два государства, будет создана зона свободная он наземных военных учений и артиллерийских стрельб. Для предотвращения столкновений воздушных судов документ предусматривает создание полетной зоны. Лидеры КНДР и Южной Кореи также договорились о формировании единой корейской команды для участия в Олимпийских играх и сотрудничестве в области совместного проведения Олимпиады 2032 года, передает «Интерфакс».

Ким Чен Ын планирует до конца года посетить Сеул, где, возможно, пройдет новый раунд переговоров между ним и Мун Чже Ином. Таким образом он станет первым лидером КНДР, посетившим столицу Южной Кореи.

Ранее в июне Ким Чен Ын встретился с президентом США Дональдом Трампом. В начале сентября в Белом доме заявили, что получили «теплое» письмо от северокорейского лидера с предложением провести еще одну встречу.