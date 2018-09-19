В России появится сотовая сеть для чиновников и силовиков

В России собираются создать беспроводную сеть связи для общественно значимых объектов, чиновников и силовиков. Она должна появиться в стране к 2024 году.

Как пишут «Ведомости», об этом говорится в одобренном правительством паспорте программы «Цифровая экономика». Так, сеть будет работать с высокой скоростью передачи информации по технологии LTE-450. В ней можно будет устанавливать приоритеты для отдельных групп пользователей, для устойчивого покрытия достаточно будет минимума базовых станций, а устройства смогут передавать видеозаписи и работать в режиме раций.

Собеседник издания рассказал, что власти давно обсуждают возможность создания такой сети. Нужный для этого диапазон частот в 450 МГц сейчас принадлежит компании Tele2, которая планирует участвовать в проекте. Общая стоимость создания спецсети может, по подсчетам, достигать 73,4 млрд рублей.