США рассматривают вариант размещения военной базы в Польше

Президент Дональд Трамп заявил, что США рассматривают просьбу Польши о постоянном американском военном присутствии. Он признал, что он разделяет озабоченность Польши в отношении возможной российской агрессии.

Как передает Reuters, президент Польши Анджей Дуда попросил Трампа создать постоянную базу США на встрече в Белом доме, объяснив, что это будет оплотом против угрозы со стороны России. Трамп сказал, что запрос находится на рассмотрении.

Польша присоединилась к НАТО в 1999 году. Страна неоднократно обращалась с просьбой о постоянном военном присутствии США на своей территории.