Экономист Дмитрий Некрасов — о неделе национального позора

Еще раз перечислю основные события «недели национального позора» с моими комментариями к некоторым из них:

1. Заявления Роскосмоса, что американцы просверлили дырку в нашем космическом корабле. Их вроде опровергали потом, но осадочек остался.

2. Обращение Золотова к Навальному.

Непонятно на кого это рассчитано. И вообще зачем?! На мой взгляд единственный бенефициар этой глупости Навальный

3. Заявление Костина, что с валютными вкладами ничего не случится в крайнем случае, конвертируем в другую валюту.

Как-то на фоне иных событий прошло незамеченным. Но я бы за подобный идиотизм расстреливал, как за вредительство. Когда в разгар валютного кризиса глава крупного госбанка говорит такое, в нашей стране это может спровоцировать набег вкладчиков на банки и прочие неприятные вещи. Этого нельзя не понимать!!!

4. Заявление Путина, что мы нашли Петрова с Бошировым.

Одного не могу понять: зачем он лично взял на себя ответственность за весь этот фарс!? В этом же не было ни малейшей практической необходимости. Если бы не моя вера во всеобщий идиотизм можно было бы заподозрить в этом хитрую подставу.

5. Интервью «любителей готики» Симоньян.

Честно мне давно не было так мучительно стыдно за страну. От того, что мы кого-то травим за границей или там территории отжимаем мне неприятно и зло берет, но не стыдно. А вот эта вакханалия непрофессионализма и идиотизма на всех уровнях от исполнения самой операции, до попытки ее прикрыть, вызывает жгучий стыд. Особенно по прочтении западной прессы.

Сложно придумать более дурацкий способ развеять любые сомнения о причастности российских спецслужб к отравлению. Некоторые мои вполне лоялистски настроенные знакомые сказали мне примерно следующее «до этого интервью мы были уверены, что это англичане нас подставили, а теперь понятно, что это мы». О чем думали организаторы этого шоу не имею ни малейшего понятия. Интервью очевидно сработало ровно обратно целям, которые оно должно было решить.

Если рассуждать рационально, при общем качестве человеческого капитала в России и уровне зарплат в спецслужбах, нет никаких разумных оснований ожидать от их сотрудников большего профессионализма, чем от сотрудников РЖД или Почты России. (Отдельные профессионалы есть везде, речь о среднем уровне.) Но мифы о профессиональных разведчиках в народном сознании живучи.

Известно, что граждане выше оценивают качество работы тех институтов, с работой которых редко сталкиваются на практике. Поэтому качество работы спецслужб граждане оценивают выше чем качество работы милиции. Теперь мы могли это качество созерцать воочию. В глазах тех россиян, которые сохранили способность критически мыслить, миф о профессионализме спецслужб пошатнулся.

6. Всплывшие анкеты Петрова и Боширова в базе МВД.

Данная тема совершенно незаслуженно утонула в потоке другой информации, а зря. Как выяснилось, купив базу МВД (а у нас все подобные базы разных ведомств с завидной регулярностью появляются на черном рынке), можно легко увидеть каким агентам ГРУ выдавались липовые паспорта. И боюсь, что это касается не только ГРУ, но и других спецслужб.

У меня нет ни малейшего сомнения в том, что в настоящий момент сотрудники соответствующих структур разных стран мира внимательно изучают базу нашего МВД на предмет похожих анкет. И возможно в результате этого нас ждет много новых открытий.

Даже для описанного выше общего невысокого уровня спецслужб это уже через чур. Кроме матерных у меня никаких слов нет по этому поводу.

Кстати, это уже не первая подобная история. В прошлый раз аппаратные войны с использованием Шалтая-Болтая привели к публикации в отрытом доступе своими же полного списка всей резидентуры ГРУ при посольствах. Недоумки, слов нет.

7. Путин подарил Си Цзиньпину банку меда.

Дело в том, что в Китае критики режима сравнивают Си Цзиньпина с Вини-Пухом и это сравнение считается до такой степени крамольным, что изображения Вини-Пуха цензурируется в китайском интернете.

Даже если предположить, что это тонкий троллинг со стороны Путина, то злые языки говорят, что Си Цзиньпин шутки не оценил.

Однако и здесь откровенный идиотизм мне кажется более вероятной версией.

8. Выборы в Приморье.

Как и в предыдущих случаях сложно придумать, как можно было сделать хуже. Если бы выборы изначально проходили с более масштабными нарушениями, в результате которых Тарасенко лидировал бы с самого начала это по итогу вызвало бы гораздо меньшее возмущения, чем ситуация когда сначала появилась надежда в победу оппозиционного кандидата, Ищенко долго лидировал и в последний момент появились участки с 100% явкой и 100% голосами за Тарасенко. Просто плевок в лицо.

Если власть заранее допускала возможность таких хамских нарушений, совершенно непонятно зачем было допускать неделю назад относительно конкурентные выборы во многих регионах страны, с очень низкими результатами ЕР в региональных парламентах. По итогу и ЕР много где потеряла, и легитимность выборов не выросла.

С какой стороны не смотри, никакой логики не увидишь. Налицо плохое планирование помноженное на крайний идиотизм исполнителей.

К чему я это все еще раз собрал? Наглядно глупость за глупостью.

В основном тому, что не надо придумывать конспирологических версий, и сложных объяснений там где правит бал глупость и непрофессионализм.

Как-то Сурков сказал «если вы сомневаетесь, что это: хитрый план или глупость – не сомневайтесь это глупость». Вот и здесь не надо сомневаться. Перед нами глупые ошибки не очень компетентных людей.

Отрицательная селекция людей вовлеченных в процессы политического управления и выстраивания внешней политики не может не привести к тому, что ошибки будут накапливаться, а над нашей глупостью и неуклюжестью будет потешаться весь мир.

Вспомните свои ощущения от просмотра сюжетов про Северную Корею и вы примерно поймете с какими чувствами большая часть мирового населения смотрит сегодня на российское государство. Как на какое-то сборище некомпетентных патологических лгунов.

В общем что-то мне «за державу обидно» от всего этого

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