Леонид Волков — о том, что и почему могло произойти с Петром Верзиловым

Про Верзилова.

Очень кратко и исключительно по ощущениям. Без доказательств, а исходя из методов и почерка.

Было два года тому назад нападение на мужа Любы Соболь, Сергея Мохова. Подошли на улице, ткнули шприцом в ногу, он без сознания. Откачали. Но, конечно, никакого расследования, никаких следов. И что интересно: не было никаких угроз и сигналов. То есть вот как будто просто была цель очень сильно напугать и показать вседозволенность. Мы знаем где ты, кто ты, можем с тобой сделать все что угодно. Пока не убиваем, но захотим — убьем, и нам тоже ничего не будет.

Вот с Верзиловым ведь очень похожая история. Насколько я понимаю, никто ему не угрожал, ничто не предвещало. Просто некто решил продемонстрировать свое всевластие самым гопническим способом из всех возможных.

На мужа Любы напали через несколько дней после того, как Люба раздолбала в ФАС многомиллиардный картель на закупках в Минобороны, картель, бенефициаром которого был Евгений Пригожин.

И как мы теперь знаем (вот этого кусочка паззла не доставало) — на Петра Верзилова напали через несколько дней после того, как он стал получать результаты некоего инициированного им независимого расследования гибели трех российских журналистов в ЦАР. Гибели, которая, конечно, является убийством, за которым стоит Евгений Пригожин.

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