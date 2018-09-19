Леонид Волков — о том, что и почему могло произойти с Петром Верзиловым

Про Верзилова.
Очень кратко и исключительно по ощущениям. Без доказательств, а исходя из методов и почерка.
Было два года тому назад нападение на мужа Любы Соболь, Сергея Мохова. Подошли на улице, ткнули шприцом в ногу, он без сознания. Откачали. Но, конечно, никакого расследования, никаких следов. И что интересно: не было никаких угроз и сигналов. То есть вот как будто просто была цель очень сильно напугать и показать вседозволенность. Мы знаем где ты, кто ты, можем с тобой сделать все что угодно. Пока не убиваем, но захотим — убьем, и нам тоже ничего не будет.
На мужа Любы напали через несколько дней после того, как Люба раздолбала в ФАС многомиллиардный картель на закупках в Минобороны, картель, бенефициаром которого был Евгений Пригожин.
И как мы теперь знаем (вот этого кусочка паззла не доставало) — на Петра Верзилова напали через несколько дней после того, как он стал получать результаты некоего инициированного им независимого расследования гибели трех российских журналистов в ЦАР. Гибели, которая, конечно, является убийством, за которым стоит Евгений Пригожин.