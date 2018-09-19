США не планируют введение санкций против компаний-участников проекта «Северный поток-2»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал проект строительства газопровода «Северный поток-2», но заявил, что не Америка не планирует вводить санкции в отношении компаний, участвующих в проекте.

«Мы не собираемся этого делать, но мы считаем, что это очень плохой проект для граждан Германии. Германия платит миллиарды долларов в год за российскую энергию. Я могу вам сказать, что немцам это не нравится», — сказал Трамп перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Polskie Radio.



Строящийся в настоящее время газопровод вызывает большие споры в Европе. Польша считает его угрозой энергетической безопасности Европы.

«Самой большой угрозой для энергетической безопасности на данный момент является строительство газопровода «Северный поток-2», это угрожает энергетической стабильности Европы, энергетической безопасности Польши», — заявил президент Польши Анджей Дуда.«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока-2» — 55 млрд куб. м. газа в год. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца 2019 года.