Путин передал Чечне нефтяную компанию

Президент России Владимир Путин своим указом передал компанию «Чеченнефтехимпром» в собственность Чеченской Республики.

«В целях развития промышленного производства в Чеченской республике и повышения эффективности использования имущества открытого акционерного общества «Чеченнефтехимпром» принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Чеченской республики о передаче в собственность Чеченской республики находящихся в федеральной собственности 100% акций открытого акционерного общества «Чеченнефтехимпром», — говорится в подписанном президентом документе.

Передача акций должна быть проведена в течение двух месяцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram, что до сих пор имущество и земли, находящиеся в собственности ЧНХП, использовались недостаточно эффективно. Для восстановления мощностей ОАО требуются инвестиции.

«Следует признаться, что от бывшего в довоенный период объединения «Чеченнефтехимпром» мало что осталось. Заводов, комбинатов, нефтепромыслов, сотен километров нефтепроводов нет. Но при хозяйском подходе можно восстановить, реконструировать, привлекая для этого отечественные и иностранные инвестиции. Предварительные договорённости с потенциальными инвесторами у нас имеются. Особенно большой интерес проявляют китайские и ближневосточные фирмы и компании», — заявил Кадыров.

По его словам, в юридическом ведении ЧНХП находятся около двух тысяч земельных участков площадью 7740 га, более 1100 скважин и другое имущество. Большинство скважин при этом в нерабочем состоянии.

