«Новая газета»: в день отравления Верзилов должен был получить результаты расследования гибели журналистов в ЦАР

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов в день предполагаемого отравления должен был получить от иностранных специалистов финальный отчет о расследовании причин гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике.

Верзилов участвовал в расследовании. Он нашел иностранных специалистов, работавших в регионе на месте гибели российской группы, и финансирование для их работы, рассказали «Новой газете» два источника.