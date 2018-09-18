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«Новая газета»: в день отравления Верзилов должен был получить результаты расследования гибели журналистов в ЦАР

18.09.2018

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов в день предполагаемого отравления должен был получить от иностранных специалистов финальный отчет о расследовании причин гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике.

Верзилов участвовал в расследовании. Он нашел иностранных специалистов, работавших в регионе на месте гибели российской группы, и финансирование для их работы, рассказали «Новой газете» два источника.

Верзилов и сам должен был участвовать в организованной ЦУРом экспедиции журналистов в ЦАР, но в последний момент решил лично принять участие в акции «Милиционер вступает в игру» во время Чемпионата мира по футболу.

Верзилов был госпитализирован в тяжелом состоянии 11 сентября. 15 сентября его перевезли на лечение в Германию. Журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев в июле отправились в ЦАР. 31 июля стало известно, что они были убиты.

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