Украина выдвигает Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира

Верховная Рада Украины обратилась в Норвежский Нобелевский комитет по поводу выдвижения кандидатуры режиссера Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

Заявление поддержали 245 народных депутатов из 348, сообщает агентство УНИАН. В нем отмечается, что Сенцова номинируют за готовность пожертвовать своей жизнью ради свободы других.

Сенцов отбывает 20-летний срок в российской колонии по обвинению в подготовке терактов. Своей вины он не признает, 14 мая он объявил голодовку, требуя освободить из российских тюрем украинских политзаключенных. «Сейчас Сенцов, гражданин Украины, незаконно удерживается на территории Российской Федерации по сфабрикованному делу. В течение всего срока содержания под стражей Олег Сенцов показывает пример героического мужества и ненасильственного сопротивления против государства-оккупанта», — говорится в заявлении Верховной Рады.