Путин назвал происшествие с Ил-20 в Сирии «цепью трагических случайностей»

Президент России связал крушение Ил-20 в Сирии с «цепью трагических случайностей». Он призвал не проводить параллели с падением российского Су-24 в Турции.

Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает «КоммерсантЪ».

«Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет», — заявил Путин, говоря о катастрофе Су-24 в Турции в ноябре 2015 года. «Здесь это, скорее, похоже, цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет», — добавил он.

Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров поздно вечером 17 сентября, когда находился в 35 км от сирийского побережья. В этот момент силы ПВО Сирии отражали ракетный удар Израиля. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение, а его экипаж погиб. В Минобороны заявили, что израильские истребители сознательно поставили Ил-20 под удар. Израиль выразил сожаление и возложил ответственность за ЧП на правительственные войска Сирии.