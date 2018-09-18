Китай подал жалобу в ВТО на новые пошлины США

Власти Китая подали жалобу во Всемирную торговую организацию на новые пошлины, введенные США на импорт товаров из КНР. Обращение направило Министерство юстиции Китая.

Об этом сообщает Reuters. 17 сентября Вашингтон сообщил о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из КНР на сумму $200 млрд. Тарифы составят 10% и будут работать с 24 сентября. Президент США Дональд Трамп, говоря об этом, пригрозил Пекину новыми пошлинами, если тот примет ответные меры. Власти Китая заявили, что ответ последует.