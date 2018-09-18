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Китай подал жалобу в ВТО на новые пошлины США

18.09.2018

Власти Китая подали жалобу во Всемирную торговую организацию на новые пошлины, введенные США на импорт товаров из КНР. Обращение направило Министерство юстиции Китая.

Об этом сообщает Reuters. 17 сентября Вашингтон сообщил о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из КНР на сумму $200 млрд. Тарифы составят 10% и будут работать с 24 сентября. Президент США Дональд Трамп, говоря об этом, пригрозил Пекину новыми пошлинами, если тот примет ответные меры. Власти Китая заявили, что ответ последует. 

Ранее администрация США ввела 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $50 млрд. Если Трамп сдержит обещание, то тарифы могут затронуть весь импорт из этой страны.

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