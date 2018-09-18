Израиль: в инциденте с Ил-20 виновна Сирия

В происшествии с российским Ил-20 виновны правительственные войска Сирии. Об этом заявила Армия обороны Израиля.

Как сообщает «Интерфакс», в сообщении говорится, что Израиль возлагает всю ответственность за инцидент на режим Башара Асада. Также причастными к этому там считают Иран и «Хезболлу». Армия обороны Израиля выразила сожаление в связи с гибелью экипажа Ил-20 и заявила, что готова сотрудничать с российскими властями в расследовании инцидента.