Израиль: в инциденте с Ил-20 виновна Сирия

В происшествии с российским Ил-20 виновны правительственные войска Сирии. Об этом заявила Армия обороны Израиля.
Как сообщает «Интерфакс», в сообщении говорится, что Израиль возлагает всю ответственность за инцидент на режим Башара Асада. Также причастными к этому там считают Иран и «Хезболлу». Армия обороны Израиля выразила сожаление в связи с гибелью экипажа Ил-20 и заявила, что готова сотрудничать с российскими властями в расследовании инцидента.
Российский Ил-20 был сбит
ночью 18 сентября над Средиземным морем, в 35 км от побережья Сирии. На его борту было 15 военнослужащих, все погибли. В этот момент сирийские ПВО отражали ракетный удар Израиля. Представители Минобороны заявили, что израильские самолеты F-15 подставили российский экипаж под удар. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что летчики не могли не видеть Ил-20 и «преднамеренно пошли на эту провокацию». По его словам, Минобороны оставляет за собой право «на адекватный ответ».