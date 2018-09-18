Роскомнадзор собирается проверить Twitter и Facebook

Роскомнадзор до конца года направит в Twitter и Facebook запросы о выполнении ими российских законов. По словам главы РКН Александра Жарова, проверки коснутся того, как выполняется требование о хранении персональных данных россиян.

«Вот истечет второе полугодие, я поставил себе срок до 15 декабря, напишу письмо соответственно: скажите, где хранятся эти данные?», — цитирует Жарова РБК. По его словам, отправка этих писем будет являться началом проверки. Глава РКН отметил, что, по его данным, компании ведут работу по соблюдению российских законов.

По закону, о котором идет речь, IT-компании, работающие с россиянами, должны хранить персональную информацию граждан страны на территории России. В 2016 году власти заблокировали деловую социальную сеть LinkedIn из-за того, что та не соблюдала этот закон.