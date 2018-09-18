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США рассекретят часть документов по делу о российском вмешательстве в выборы

18.09.2018

Дональд Трамп поручил рассекретить часть документов по делу о российском вмешательстве в выборы в США. В их числе переписка бывших сотрудников ФБР.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. По данным агентства, документы рассекретят по запросу нескольких комитетов Конгресса. Первой будет рассекречена заявка для получения ордера на слежку за бывшим сотрудником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем, затем — отчеты по итогам интервью с экс-сотрудником Минюста США Брюсом Ором. Также открытой сделают переписку экс-сотрудников ФБР с критикой президента. Первые документы будут опубликованы в ближайшие дни.

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