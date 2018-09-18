Несмотря на договор с действующим главой Хабаровского края кандидат от ЛДПР намерен участвовать во втором туре выборов

Выдвинутый ЛДПР кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что готов стать первым заместителем председателя регионального правительства, только если проиграет во втором туре.

«Чтобы развеять все слухи, сплетни, интриги сообщаю — я не снимал свою кандидатуру! Гонка продолжается. В выборах я участвую. А то предложение, которое мне сделал действующий глава региона — имеет место быть. Но только в случае его победы. Искренне прошу не верить провокациям», — написал Фургал в Instagram.