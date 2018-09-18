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Несмотря на договор с действующим главой Хабаровского края кандидат от ЛДПР намерен участвовать во втором туре выборов

18.09.2018

Выдвинутый ЛДПР кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что готов стать первым заместителем председателя регионального правительства, только если проиграет во втором туре.

«Чтобы развеять все слухи, сплетни, интриги сообщаю — я не снимал свою кандидатуру! Гонка продолжается. В выборах я участвую. А то предложение, которое мне сделал действующий глава региона — имеет место быть. Но только в случае его победы. Искренне прошу не верить провокациям», — написал Фургал в Instagram.

Ранее действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил сопернику Сергею Фургалу должность первого заместителя председателя регионального правительства. Фургал принял предложение.

По результатам первого тура голосования Фургал и Шпорт набрали 35,81% и 35,62% голосов соответственно. 

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