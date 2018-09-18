«Левый фронт» начал в Москве акцию солидарности с избирателями Приморья

Активисты «Левого фронта» проводят пикеты у здания администрации президента в Москве. Они выступают против фальсификаций во втором туре губернаторских выборов в Приморском крае.

Об этом в Twitter сообщил лидер движения Сергей Удальцов. Активисты стоят у здания АП с плакатами, на которых написано «Позор фальсификаторам выборов Приморья», «Единая Россия позорит Россию», «Приморье, мы с вами». По словам Удальцова, такие же пикеты проходят у здания ЦИК. К зданию приехали два автобуса с полицейскими, пока задержаний нет.

16 сентября по итогам подсчета 95% голосов на втором туре губернаторских выборов в Приморье с отрывом лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На подсчете последних бюллетеней он неожиданно проиграл, на нескольких участках 100% голосов были отданы кандидату от власти Андрею Тарасенко. КПРФ заявила о фальсификациях.