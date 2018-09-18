РБК: главный редактор «Известий» уходит в Life

Главный редактор «Известий» Арсений Оганесян возглавит редакцию издания Life.ru. Ранее проект Life покинули его руководители.

Как пишет РБК, исполняющим обязанности главреда «Известий» станет бывший заместитель Оганесяна Сергей Коротеев. В пресс-службе издания агентству сообщили, что он давно работает в коллективе и пользуется уважением со стороны коллег. Выражая благодарность Оганесяну, там отметили, что все время его работы «газета сохраняла лидирующие позиции среди печатных СМИ, оставалась авторитетным и уважаемым изданием».

Накануне стало известно, что проекты Mash и Life.ru покинули все руководители: основатель Telegram канала Mash Никита Могутин, главред интернет-портала Life Александр Потапов, гендиректор холдинга News Media Анатолий Сулейманов и глава проекта LifeCorr Рауль Смыр. Потапов говорил, что решил уйти из проекта из-за того, что руководство отказалось от планов развивать его как платформу для публикаций пользователей. Все четверо собираются запускать новое медиа.