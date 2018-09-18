«Голос» заявил о давлении на наблюдателей во Владимире

Накануне второго тура выборов губернатора Владимирской области штаб общественных наблюдателей столкнулся с давлением со стороны властей региона. Партнерам независимых наблюдателей поступило требование отказать в предоставлении помещения для создания объединенного штаба. Звучали угрозы вплоть до привлечения ОМОНа для его ликвидации, сообщает движение «Голос».

«Мы обращаемся лично к губернатору Владимирской области Светлане Орловой, главе ЦИК России Элле Памфиловой, главе региональной избирательной комиссии Вадиму Минаеву, главе УФСБ по Владимирской области Александру Кузьминых и начальнику УМВД Василию Кукушкину. Мы рассчитываем, что с вашей стороны поступят гарантии безопасности наблюдателей в период проведения второго тура выборов губернатора Владимирской области», — говорится в сообщении движения.

Второй тур голосования за губернатора Владимирской области состоится 23 сентября.