WP: Трамп может предпочесть торговую войну с Китаем

Трамп собирается продолжить торговую войну с Китаем. Последние действия Белого дома могут свести на нет попытки возобновить переговоры между странами.

Вашингтон объявил о дополнительных пошлинах на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд. Как пишет The Washington Post, источники в Белом доме сообщили журналистам, что если Пекин ответит зеркальными мерами, Трамп снова повысит пошлины. При этом, по данным издания, в краткосрочной перспективе эти решения больше навредят не КНР, а гражданам Америки.

Так, новые 10-процентные пошлины на ввоз китайских товаров в первую очередь приведут к повышению цен для потребителей. Тарифы ложатся на плечи компаний, которые занимаются импортом, а те перекладывают их на покупателей. Если учитывать, что в год в США продают товаров из КНР примерно на $500 млрд, то новые пошлины затронут половину оборота.

«Вместо того, чтобы охладить напряженность между странами, Трамп выбирает эскалацию торговой войны как выигрышную стратегию перед ноябрьскими выборами и его собственной попыткой переизбрания в 2020 году», — пишет The Washington Post. По данным издания, это противоречит мнению высокопоставленных руководителей компаний с Уолл-стрит и некоторых сотрудников Белого дома. За сутки до объявления о новых пошлинах в Пекине прошла встреча американских финансистов с китайскими коллегами.

Пока торговые конфликты мало влияют на политический вес Трампа и администрации США. Американские рынки продолжают расти из-за хороших экономических условий. Но это может длиться недолго — по мнению экспертов, влияние дополнительных пошлин в длительной перспективе изменит ситуацию. Издание отмечает, что американские фермеры уже ощущают на себе проблемы из-за ответных пошлин, введенных в отношении товаров из США Китаем, ЕС и другими странами, на которые обрушилась торговая политика Трампа. Кроме того, от китайского производства зависят крупные компании, такие как Apple, и это отмечали, в том числе, чиновники КНР. Такая риторика, отмечает издание, на самом деле может радовать некоторых чиновников из администрации Трампа, которые хотели бы еще сильнее разделить экономики двух стран. Агентство отмечает, что лидер КНР Си Цзиньпин тоже активно продвигает независимость Китая от американских технологий.

Впрочем, в Белом доме продолжают подчеркивать, что открыты для диалога. «Мы готовы поговорить с Китаем в любой момент, если они захотят перейти к серьезным переговорам. Просто скажите «да» некоторым вещам, и мы сможем двигаться вперед», — заявил экономический советник Дональда Трампа Ларри Кадлоу. Бывший председатель Американской торговой палаты в Китае Джеймс Циммерман считает, что нынешняя политика Трампа в виде угроз не позволит сторонам договориться. По его словам, у Си Цзиньпина «нет другого выбора, кроме как стоять на своем». Еще один эксперт, специалист по международным делам в пекинском Университете Жэньминь Ши Иньхон заявил Financial Times, что новый раунд ограничительных тарифов неизбежен. The Washington Post уже писал о том, что средний класс Китая хочет видеть от своих властей жесткий ответ на политику Трампа.

К слову, торговый конфликт уже привел к спаду на фондовом рынке и снижению стоимости китайского юаня. Гнев китайского среднего класса обрушился на власти США, местные СМИ изображают Трампа жадным и сумасшедшим. Уолл-стрит, которая с 90-х была эффективным защитником КНР, уже мало что может сделать. Ее влияние заглохло, заявили источники WP.