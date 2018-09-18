Кирилл Рогов: Ситуация в Приморье подвисла

Кремль ведет себя разумно, размазывая, растягивая, разбодяживая грязный сюжет прошлой ночи. А через пять-шесть дней можно будет отменить что-то, кого-то наказать, но результаты в итоге признать. Ну, и с Ищенко и прочими коммунистами поговорить, объяснив им, что они реально теряют и реально приобретают в случае чрезмерной своей настойчивости.

Главное не в этом. А в том, что мы еще раз убедились в известной истине: выборы имеют значение, и если вдруг как-то исключить прямые фальсификации, это приведет к очень серьезной перестройке всей политической системы. Это не приведет к победе "демократов". Это как раз малореально сегодня. Но это приведет к изменению политической системы и резкому изменению ее внутренней динамики.

Борьба за честные выборы, как это известно с 2011 г., важнейший вопрос политической повестки. В принципе, в этой борьбе есть три опции - наблюдатели, массовые уличные протесты... Эти две нам известны, а третья, о которой забывают, - это борьба за уголовное преследование конкретных исполнителей фальсификаций.

Сегодня фальсификации в России - очень дешевая вещь. Поэтому даже в весьма продвинутых регионах мы вдруг видим ТИКи или даже ОИКи с совершенно чеченскими результатами. Ну нет наблюдателей - и все: бросай не хочу. Издержки минимальны, небольшая премия гарантирована. Эту ситуацию оппозиция должна изменить. Кто такой типовой фальсификатор выборов - человек, который вбрасывает пачку бюллетеней? Неверное, какая-то тетка из мира ЖКА или райодела образования. Даже угроза возбуждения уголовного дела, не то что тюремный срок, резко повысят стоимость фальсификаций. А повышать ее до того уровня, когда сделка станет не выгодна - это и есть демократизация.

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