Дмитрий Гудков о «договорняке» кандидатов в губернаторы Хабаровского края

Два кандидата - Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал - соревновались за руководство Хабаровским краем. Один был из ЕР, другой из ЛДПР и имел ощутимые шансы во втором туре. Но в день решающих дебатов вместо того, чтобы появиться в телевизоре, они прислали туда ролики, где признались в договорняке. Шпорт примет Фургала на работу - и оба станут очень довольны.

«Не нужно перетягивать канат». «Обойдёмся без этого экстремизма». Именно так серьезные политики объяснили своим избирателям суть выборов. Пока вы участвуете в них как марионетка, без надежды на успех, все нормально. Но как только она появляется - это уже экстремизм.

За ЛДПР я рад. А вот за избирателей не очень. Шпорт и Фургал порешали вопросы друг с другом, но у граждан-то они остались. И зададут их в следующий раз уже не на выборах, которые официально названы экстремизмом нашей любимой 282 УК РФ.

Прецедент, уверен, возьмут на вооружение в Единой России. Так что пока у настоящей оппозиции нет ресурсов вести мощные кампании в регионах или ее туда просто не пускают, там раз от разу будет повторяться такая ситуация. Карманная оппозиция, она на то и карманная, чтобы работать в интересах собственных карманов. А продолжение мы увидим, вы не сомневайтесь.

Топоры, как подсказывает Николай Некрасов, имеют свойство лежать только до поры.