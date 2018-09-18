Петра Верзилова, скорее всего, отравили, считают немецкие врачи

Профессор берлинской клиники Charite Кай-Уве Экардт сказал на пресс-конференции, что издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, скорее всего, отравили.

Об этом «Медиазона» сообщает со ссылкой на трансляцию, которую ведет Ruptly.

«Через шесть дней после предполагаемого отравления шансы узнать причину остались невысокими», — отметил профессор.

В клинике добавили, нет никаких признаков того, что это была передозировка лекарственных препаратов. Сейчас Верзилов в сознании и не находится на аппаратах искусственного поддержания жизнедеятельности.

Вечером 11 сентября у Петра Верзилова стало пропадать зрение, а затем речь и способность двигаться. Врачи заподозрили отравление лекарственными препаратами. Близкие издателя «Медиазоны» говорили, что он ничего не принимал, и подозревают, что его могли отравить намеренно. 16 сентября его перевезли на лечение в Германию.

