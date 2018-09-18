ЦИК: кандидат от ЕР побеждает на выборах главы Приморья после подсчета всех голосов

Центральная избирательная комиссия опубликовала данные подсчета 100% протоколов голосования за главу Приморского края — кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 49,55%, а его соперник из КПРФ Андрей Ищенко 48,06%.

По итогам подсчетов 95% голосов врио главы региона Тарасенко проигрывал кандидату от КПРФ. Ситуация изменилась после того, как ТИКи обработали 99,16% протоколов. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях. В ЦИК заявили , что не подведут итоги голосования в Приморье, пока не разберутся со всеми жалобами.Ищенко рассказал ТАСС , что ему поступило предложение стать вице-губернатором Приморского края, но он отказался.

«Мне предложили пост вице-губернатора, но я отказался. Начиная с момента выхода во второй тур со мной неоднократно встречались руководители краевого отделения партии «Единая Россия» и предлагали мне договориться. Я ответил, что меня выбрало большое количество населения, и я не могу отказаться от политической борьбы», — сказал Ищенко.