Кандидаты в губернаторы Хабаровского края заключили сделку

Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт перед вторым туром голосования за главу региона предложил сопернику Сергею Фургалу, выдвинутому ЛДПР, должность первого заместителя председателя регионального правительства. Фургал принял предложение.

«Я никогда не гнался за большими звездочками на погонах. Для меня не является важной должность. Для меня является важной возможность выполнить те обещания, которые я вам давал. Поэтому я принимаю его предложение и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни в нашем крае», — сказал Фургал.

Свое видеообращение они опубликовали на сайте местного телевидения.

Несмотря на заявления кандидатов, избирком пока не намерен отменять второй тур голосования, сообщили «Интерфаксу» в избиркоме. По результатам первого тура Фургал и Шпорт набрали 35,81% и 35,62% голосов соответственно.