Во Владивостоке отменили итоги голосования на 13 участках

Территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока отменила результаты второго тура голосования за губернатора Приморья на 13 участках.

«Решение об отмене результатов выборов по 13 участкам принято, в связи с тем, что была эвакуация и какие-то документы могут быть утрачены», — сообщил «Интерфаксу» член территориальной избирательной комиссии Советского района Владивостока с правом совещательного голоса Сергей Иванович.

По его словам, эвакуация во время подсчета голосов произошла из-за срабатывания пожарной сигнализации.



Отмена результатов голосования на 13 участках на итоги голосования вообще не влияет, при этом кандидат от «Единой России» потерял около 500 голосов.