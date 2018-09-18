Во Владивостоке отменили итоги голосования на 13 участках

Территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока отменила результаты второго тура голосования за губернатора Приморья на 13 участках.
«Решение об отмене результатов выборов по 13 участкам принято, в связи с тем, что была эвакуация и какие-то документы могут быть утрачены», — сообщил «Интерфаксу» член территориальной избирательной комиссии Советского района Владивостока с правом совещательного голоса Сергей Иванович.
По его словам, эвакуация во время подсчета голосов произошла из-за срабатывания пожарной сигнализации.
Отмена результатов голосования на 13 участках на итоги голосования вообще не влияет, при этом кандидат от «Единой России» потерял около 500 голосов.
Отмена результатов голосования на 13 участках на итоги голосования вообще не влияет, при этом кандидат от «Единой России» потерял около 500 голосов.
16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у врио губернатора, кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко, но при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,16% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги до рассмотрения всех жалоб, которых подано более 80.