Минобороны: российский Ил-20 пропал с радаров в Сирии

Российский военный самолет Ил-20 пропал с радаров над Средиземным морем. Идет поисково-спасательная операция.

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на Минобороны, на борту самолета находятся 14 военнослужащих. Связь с ними пропала около 23 часов 17 сентября в 35 км от побережья Сирии. Отмечается, что в этот момент израильские истребители F-16 атаковали объекты в провинции Латакия. Минобороны сообщило, что в это же время зафиксировало пуски ракет с французского фрегата, который находился в этом районе.