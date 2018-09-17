Новость про обвинение России со стороны США в причастности к убийству Ким Чен Нама оказалась недостоверной

Агентство ТАСС распространило недостоверную информацию о том, что постпред США в ООН Никки Хейли якобы обвинила Россию в «содействии убийству брата Ким Чен Ына».После публикации видеозаписи выступления Хейли на заседании Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна, стало понятно, что она действительно упомянула убийство северокорейскими спецслужбами Ким Чен Нама. По ее словам, убийство было совершено с применением нервно-паралитического газа VX. Однако, говоря о России, Хейли сказала лишь о том, что Москва «согласилась» с выводами США о виновности Пхеньяна. Никаких заявлений про передачу Россией биологических веществ Пхеньяну на заседании СБ ООН с американской стороны не звучало, обращает внимание «Радио Свобода».