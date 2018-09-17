Михаил Ходорковский о выборах в Приморье

На выборах в Приморье мы смогли посмотреть на реальный уровень поддержки Путина народом. Получается процентов 35-40%. Что совсем не 86%, как нас уверяет телевизор.

Назначенный Путиным врио губернатора единоросс Андрей Тарасенко набрал в первом туре выборов 46% голосов, а его ближайший преследователь коммунист Ищенко – 24%. Перед вторым туром Тарасенко публично поддержал Путин, заявив «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке».

Поддержка от автора решения по повышению пенсионного возраста сработала, и второй тур Тарасенко с треском проиграл. После подсчета 95% голосов Ищенко опережал Тарасенко на 5% - 51% против 46%.

Однако в последних 5% процентах бюллетеней магическим образом ВСЕ голоса оказались отданными за врио губернатора, а показатели коммуниста не только не увеличились, но да уменьшились в абсолютных цифрах.

Почему эта история очень важна? На выборах губернатора Приморья Путин оказал беспрецедентную поддержку своему кандидату: приезд в регион на экономический форум, встреча под камеры, да и само назначение врио. И что мы видим?

А это значит, что реальная поддержка населением Путина находится в районе 35-40%, по крайней мере в Приморском крае. И это очень важно знать. И вспоминать каждый раз, когда кто-то будет говорить, что Путин может делать что-угодно, поскольку его поддерживает 86% страны.

Какой еще вывод можно сделать из истории с фальсификациями на выборах в Приморье? В выборах надо участвовать. Как бы мы еще так наглядно увидели реальный рейтинг Путина?

И наконец - при авторитарном режиме нельзя просто так получить власть на выборах, но можно отстоять их результаты. Только для этого не достаточно просто стоять. Необходимо не дать работать узурпаторам. В этом всей Россия поможет Приморью, если они решатся отстаивать свои права. Не только рассказывая о происходящем, но и практически.

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