На Украине версию Минобороны РФ о сбившей Boeing ракете назвали «фейком»

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал неправдивыми заявления российских военных о том, что ракета, из которой в 2014 году над Донбассом был сбит пассажирский Boeing Малазийских авиалиний, имеет украинское происхождение.

«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17 — это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами», — сказал Турчинов агентству «Интерфакс-Украина».