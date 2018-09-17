Под Петербургом расстреляли свидетеля по делу о коррупции в СК

На Новоприозерском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные расстреляли машину предпринимателя Бадри Шенгелия.

«Сегодня в лесополосе в районе 249-го километра Новоприозерского шоссе был обнаружен автомобиль «Мерседес». На теле 53-летнего водителя имеются многочисленные огнестрельные ранения. По предварительным данным, он был обстрелян неизвестными из проезжавшего мимо автомобиля. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Устанавливаются обстоятельства и мотивы убийства», — сказали РБК в следственном комитете.

Бадри Шенгелия проходил свидетелем по делу о коррупции в руководстве Следственного комитета. Он давал показания в суде по делу руководителя управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, которому вменяли получение взяток. Суд приговорил Максименко к 13 годам заключения.