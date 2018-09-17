ЦИК признал выборы в Приморье состоявшимися, КПРФ подает в суд

Выборы губернатора в Приморье признаны состоявшимися. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Ведомству еще предстоит признать или не признать результаты этого голосования, цитирует Памфилову «Интерфакс».

«Признаем ли мы кого-то победителем — этот вопрос остается пока открытым до того, как все факты нами будут тщательно изучены, проанализированы, сделаны выводы», — заявила глава ЦИК.

В то же время, представители КПРФ подали первые иски в суд, в которых они оспаривают итоги второго тура губернаторских выборов в Приморье. По словам кандидата от партии коммунистов Андрея Ищенко, 18 сентября будут поданы также иски в суд Уссурийска, а из Москвы в ближайшие дни в край приедет комиссия, члены которой проверят некоторые избирательные участки.

Андрей Ищенко, его сторонники и другие несогласные с результатами голосования после публикации итогов собрались на центральной площади Владивостока у здания краевой администрации. Кандидат от КПРФ призвал приходить туда ежедневно. Ищенко говорит, что результаты голосования были переписаны за час, а его оппоненту добавили 40 тыс. голосов. На митинге начался сбор подписей с требованием отменить итоги выборов на ряде участков.

Накануне в Приморье проходил второй тур выборов губернатора. Кандидат от КПРФ побеждал в нем по итогам обработки 95% протоколов. После подсчета 99% голосов в лидеры неожиданно вырвался кандидат от ЕР, врио главы Приморья Андрей Тарасенко. Обе стороны обвиняют друг друга в фальсификациях. ЦИК сегодня утром заявлял, что не будет подводить итоги выборов до рассмотрения всех жалоб. Глава КПРФ Геннадий Зюганов потребовал от Владимира Путина создать комиссию для расследования нарушений.