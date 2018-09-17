Первую жалобу на задержания после митингов 9 сентября отправили в ЕСПЧ

ЕСПЧ получил первую жалобу после митингов против пенсионной реформы в России 9 сентября. Ее подала координатор штаба Навального в Красноярске.

Как сообщает телеканал «Дождь», в Европейский суд по правам человека обратилась 22-летняя Мария Макавозова. Ее задержали еще 6 сентября и арестовали на десять суток по обвинению в организации несогласованного мероприятия. По словам адвоката девушки Владимира Васина, в жалобе говорится о нарушении свободы выражения мнений и собраний, права на личную неприкосновенность и справедливое разбирательство.

Девушка не призывала к насилию, а арест лишил ее возможности выразить свое отношение к важной теме и принять участие в мирной акции. 12 сентября Красноярский краевой суд отказал в апелляционной жалобе, поданной на решение об аресте.

9 сентября в России проходили акции против повышения пенсионного возраста. На них задержали более тысячи человек. Двоих участников митингов арестовали за насилие в отношении полицейских.