Зюганов потребовал от Путина расследовать итоги выборов в Приморье

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к Владимиру Путину после второго тура выборов главы Приморского края. Он требует создать комиссию по расследованию фальсификаций.

Как пишет РБК, на брифинге в Госдуме Геннадий Зюганов назвал происходящее в регионе криминальным беспределом. По его словам, в комиссию по расследованию нарушений на выборах готовы войти депутаты всех думский фракций и члены ЦИК.

«Тот исполняющий обязанности, который там сидит, по сути дела, проводит уголовные выборы. Мы подготовили материалы для расследования в Следственный комитет, полицию и прокуратуру. Я переговорил со всеми силовиками, кремлевскими руководителями и Памфиловой. Они, я уверен, откликнутся», — заявил Зюганов. Также он пообещал устроить общероссийскую акцию протеста 22 сентября. По его словам, в распоряжении КПРФ есть протоколы подсчета голосов на участках и документы, которые доказывают победу их кандидата.

16 сентября в Приморье проходил второй тур выборов губернатора. Кандидат от ЕР и врио главы региона Андрей Тарасенко по итогам обработки 95% бюллетеней проигрывал кандидату от КПРФ Андрею Ищенко. В последние часы подсчета голосов ситуация резко изменилась. Сейчас обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях, а на центральной площади Владивостока собираются протестующие против итогов голосования. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги выборов, пока не разберется со всеми жалобами. Глава ведомства Элла Памфилова пообещала направить в регион специальную комиссию. Кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку.