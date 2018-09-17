Киев прекратил договор о дружбе между Украиной и Россией

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении договора 1997 года о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Министерство иностранных дел Украины должно заявить Российской Федерации о желании прекратить действие договора, говорится на сайте президента Украины.

Также МИД должен проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации. До 30 сентября Москва будет проинформирована нотой МИД Украины, а главой государства будет внесен в парламент соответствующий законопроект.Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.