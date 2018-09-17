Минобороны: сбившая Boeing над Донбассом ракета принадлежала Украине

Ракета комплекса «Бук», которая сбила Boeing Малазийских авиалиний над Донбассом в 2014 году, в 1986 году была отправлена на Украину. Об этом заявили представители Минобороны на брифинге для журналистов.

Как передает РБК, заявление сделал руководитель главного ракетно-артиллерийского управления ведомства Николай Паршин. По его словам, ракету изготовили для зенитного комплекса «Бук», а 29 декабря 1986 года отправили в войсковую часть 20152 на территорию Украинской ССР. Эта бригада, по его словам, входила в состав Прикарпатского военного округа в Тернопольской области, сейчас она существует как 223-й ракетный полк Украины.

Паршин утверждает, что после распада СССР ракету не вывозили с территории Украины. По его словам, документация на нее до сих пор хранится на предприятии-изготовителе.

Также представитель Минобороны назвал фальсификацией видеозаписи, на которых зенитный комплекс «Бук» перевозят по территории Украины. По его словам, изображение комплекса вставили туда специально.

Самолет MH17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. В том же году в Нидерландах, гражданами которых были большинство пассажиров самолета, сформировали Объединенную следственную группу, в которую вошли представители пяти стран. В мае 2018 года Россию обвинили в причастности к крушению лайнера. Следователи заявили, что ракетный комплекс «Бук» незадолго до происшествия перевезли на территорию Украины из военной частив Курске, а потом вывезли обратно.