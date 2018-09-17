Минобороны: сбившая Boeing над Донбассом ракета принадлежала Украине

Ракета комплекса «Бук», которая сбила Boeing Малазийских авиалиний над Донбассом в 2014 году, в 1986 году была отправлена на Украину. Об этом заявили представители Минобороны на брифинге для журналистов.
Как передает РБК, заявление сделал руководитель главного ракетно-артиллерийского управления ведомства Николай Паршин. По его словам, ракету изготовили для зенитного комплекса «Бук», а 29 декабря 1986 года отправили в войсковую часть 20152 на территорию Украинской ССР. Эта бригада, по его словам, входила в состав Прикарпатского военного округа в Тернопольской области, сейчас она существует как 223-й ракетный полк Украины.
Также представитель Минобороны назвал фальсификацией видеозаписи, на которых зенитный комплекс «Бук» перевозят по территории Украины. По его словам, изображение комплекса вставили туда специально.
Самолет MH17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. В том же году в Нидерландах, гражданами которых были большинство пассажиров самолета, сформировали Объединенную следственную группу, в которую вошли представители пяти стран. В мае 2018 года Россию обвинили в причастности к крушению лайнера. Следователи заявили, что ракетный комплекс «Бук» незадолго до происшествия перевезли на территорию Украины из военной частив Курске, а потом вывезли обратно.