Close

В Перми полиция задержала главного редактора портала Properm

17.09.2018

Главного редактора информационного портала Properm Владислава Аскариди полиция задержала, по предварительной информации, из-за митинга против повышения пенсионного возраста, который прошел 9 сентября.

Четыре сотрудника правоохранительных органов ждали его у входа в редакцию. В отделении полиции на Аскариди намерены составить протокол о  неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Неделю назад журналиста задержали во время митинга против повышения пенсионного возраста, когда он освещал происходящее.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.