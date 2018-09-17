В Перми полиция задержала главного редактора портала Properm

Главного редактора информационного портала Properm Владислава Аскариди полиция задержала, по предварительной информации, из-за митинга против повышения пенсионного возраста, который прошел 9 сентября.

Четыре сотрудника правоохранительных органов ждали его у входа в редакцию. В отделении полиции на Аскариди намерены составить протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.