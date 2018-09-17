Автоинспекторам запретили снимать с машин госномера

Из положения о ГИБДД указом президента изъято право сотрудников Госавтоиспенции снимать с машин регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений.

При этом автоинспекция сохраняет за собой право «запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством... до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством», отмечает ТАСС.

Обычно госномерас автомобилей инспекторы снимают из-за отсутствия у водителя полиса ОСАГО, технических неисправностей, наличия запрещенной тонировки стекол.