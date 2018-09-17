ЦИК не будет подводить итоги выборов в Приморье до «разбора полетов», кандидат от КПРФ объявил бессрочную акцию протеста

Центризбирком будет разбираться с подсчетом голосов по итогам второго тура выборов губернатора в Приморском крае. Итоги голосования не подведены.
Об этом агентству «Интерфакс» заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Сначала мы тщательно разберемся в ситуации, рассмотрим все жалобы, и только потом подведем окончательные итоги выборов губернатора Приморья», — сказала она.
Сторонники КПРФ собрались у здания администрация Приморья на центральной площадки Владивостока. Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку. Он заявил «Медузе», что полиция и МЧС силой выводила наблюдателей от КПРФ с правом совещательного голоса с нескольких ТИКов (территориальных избирательных комиссий).
«У нас данные на ночь, — был подсчет 95,4%, я лидировал с разницей в 5%. Математика обыкновенная — они не могли никак сфальсифицировать. И тут начинается эквилибристика ночью, вводится 2% голосов, — и это Тарасенко добавляет 20 тысяч бюллетеней. А под утро, что интересно, голоса стали у меня отниматься, а у него увеличиваться, это просто нонсенс», — сказал Андрей Ищенко.
Ранее «Открытая Россия» со ссылкой на координатора наблюдателей в Приморье Руслана Гутова сообщала, что председатели ТИКов в трех городах Приморья отказались выдавать копии протоколов представителям КПРФ и вводить данные в ГАС «Выборы». По данным агентства, в городе Артем руководство ТИК сбежало из здания с документами, не оставив итогового протокола.
В первом туре выборов 9 сентября Андрей Тарасенко получил 46,56% голосов, Андрей Ищенко — 24,64%. Помимо Приморья, второй тур выборов ожидается в Хабаровском крае, Владимирской области и Хакассии.