По делу об отравлении Скрипалей разыскиваются еще два человека

Британская полиция разыскивает еще двух человек по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Как пишет издание The Mirror со ссылкой на собственный источник, речь идет о враче и сотруднике посольства, которые якобы помогали Александру Петрову и Руслану Боширову.
Ранее Петров и Боширов дали интервью, в котором заявили, что не причастны к преступлению и были в Солсбери с туристическими целями. Позже журналисты трех агентств опубликовали документы на обоих из базы ФМС и системы «Российский паспорт». На выписках есть пометки «сведений не давать» и «с. с.», которую источник Bellingcat расшифровал как «совершенно секретно».