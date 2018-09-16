По делу об отравлении Скрипалей разыскиваются еще два человека

Британская полиция разыскивает еще двух человек по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Как пишет издание The Mirror со ссылкой на собственный источник, речь идет о враче и сотруднике посольства, которые якобы помогали Александру Петрову и Руслану Боширову.

По данным издания, оба встречались с россиянами после того, как те заселились в отель City Stay Hotel в Лондоне. Сотрудник посольства, как утверждается, был куратором операции, а врач должен был проследить, чтобы Петров и Боширов не пострадали от яда «Новичок».

Ранее Петров и Боширов дали интервью, в котором заявили, что не причастны к преступлению и были в Солсбери с туристическими целями. Позже журналисты трех агентств опубликовали документы на обоих из базы ФМС и системы «Российский паспорт». На выписках есть пометки «сведений не давать» и «с. с.», которую источник Bellingcat расшифровал как «совершенно секретно».