Daily Telegraph: Британия не сможет ввести антироссийские санкции до Brexit

Великобритания не сможет ввести санкции против России за отравление Скрипалей как минимум до весны 2019 года. Для начала ей нужно покинуть ЕС.

Как пишет Daily Telegraph, Великобритания сможет единолично ввести санкции только после Brexit. Это касается ограничений из-за отравления Скрипалей и принятой в мае «поправки Магнитского». Об этом заявил министр безопасности страны Бен Уоллес, выступая перед членами парламента.

Уоллес не уточнил, имеет он в виду официальный выход из Евросоюза, намеченный на март 2019 года, или конец переходного периода, который будет длиться до конца 2020 года.

«Поправка Магнитского», о которой шла речь, позволит Лондону замораживать активы и запрещать въезд тем, кто уличен в коррупции и нарушениях прав человека. Она включена в законопроект о санкциях, одобренный в мае.

Daily Telegraph отмечает, что депутаты остались недовольны словами Уоллеса. С момента отравления Скрипалей в Солсбери Лондон только выслал российских дипломатов.