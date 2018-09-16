В Петербурге началось шествие против пенсионной реформы

Участники акции против пенсионной реформы начали движение от Финляндского вокзала в Петербурге. Мероприятие не согласовано, но пока проходит без задержаний.

Как пишет «Фонтанка», в акции участвуют около 1 тыс. человек. Перед ее началом очевидцы сообщали, что у места проведения митинга на площади Ленина собрались полиция и ОМОН, также там эвакуировали припаркованные автомобили и закрыли один из вестибюлей станции метро в связи с большим пассажиропотоком.

По данным издания, в 13 часов сотрудники полиции обратились к организаторам с просьбой «начать работу по подготовке движения по улице Комсомола». Один из организаторов митинга, депутат от «Яблока» Борис Вишневский, попросил участников убрать символику. По плану, противники пенсионной реформы дойдут до Свердловского сада, где согласован митинг с дольщиками. В шествии участвуют бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

На митинге против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Петербурге задержали более 600 человек.