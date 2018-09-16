В Петербурге началось шествие против пенсионной реформы

Участники акции против пенсионной реформы начали движение от Финляндского вокзала в Петербурге. Мероприятие не согласовано, но пока проходит без задержаний.
Как пишет «Фонтанка», в акции участвуют около 1 тыс. человек. Перед ее началом очевидцы сообщали, что у места проведения митинга на площади Ленина собрались полиция и ОМОН, также там эвакуировали припаркованные автомобили и закрыли один из вестибюлей станции метро в связи с большим пассажиропотоком.
На митинге против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Петербурге задержали более 600 человек.