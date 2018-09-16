The Daily Mail: на Петрова и Боширова жаловались постояльцы отеля в Лондоне

Подозреваемые в отравлении Скрипалей провели ночь в Лондоне с проституткой. Постояльцы отеля City Stay Hotel, в котором они останавливались, жаловались на шум и запах марихуаны.
Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail. Постояльцы отеля рассказали газете, что запах марихуаны чувствовался возле их номера, а потом мужчины привели туда женщину, после чего из номера раздавался шум. Собеседник издания узнал Петрова и Боширова по фотографиям, опубликованным британской полицией.
Петров и Боширов 13 сентября дали интервью, в котором заявили, что не причастны к преступлению, а в Солсбери приехали с туристическими целями. Также они сказали, что собирались «оторваться» в Лондоне. The Telegraph назвал это интервью наказанием за промахи во время спецоперации.