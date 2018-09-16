NYT: Трамп может уволить главу Пентагона

Трамп недоволен главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и может уволить его после промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме, Конгрессе и в Пентагоне. По их словам, Трам недоволен Мэттисом из-за расхождения во взглядах по поводу политики в отношении НАТО, учений в Южной Корее и выхода из сделки с Ираном. Издание отмечает, что на встречах с президентом Мэттис отстаивает свою точку зрения и Трамп хочет, чтобы главой Пентагона стал кто-то более сговорчивый.
Мэттис занимает свою должность с 2017 года. В ноябре в США переизберут состав Палаты представителей и треть сенаторов, а также выберут губернаторов 39 штатов.