NYT: Трамп может уволить главу Пентагона

Трамп недоволен главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и может уволить его после промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме, Конгрессе и в Пентагоне. По их словам, Трам недоволен Мэттисом из-за расхождения во взглядах по поводу политики в отношении НАТО, учений в Южной Корее и выхода из сделки с Ираном. Издание отмечает, что на встречах с президентом Мэттис отстаивает свою точку зрения и Трамп хочет, чтобы главой Пентагона стал кто-то более сговорчивый.

В книге «Трамп. Страх в Белом доме», которую критиковала администрация президента США, рассказывается о некоторых реакциях Мэттиса на слова президента. Так, после одного из совещаний в Пентагоне глава ведомства сказал, что Трамп понимает вопросы международной политики на уровне школьника.

Мэттис занимает свою должность с 2017 года. В ноябре в США переизберут состав Палаты представителей и треть сенаторов, а также выберут губернаторов 39 штатов.