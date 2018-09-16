Мэр Лондона призывает провести второй референдум по Brexit

Мэр британской столицы Садик Хан призвал к второму референдуму по Brexit. Он считает, что последнее слово должны сказать жители страны.

Об этом говорится в статье, написанной Ханом для журнала The Guardian. Мэр Лондона говорит, что правительство с его «хаотичным подходом к переговорам» не смогло выполнить задачу по заключению выгодного соглашения с ЕС, поэтому теперь надо дать право решать жителям Великобритании.

«Грустная правда в том, что Терезе Мэй не удалось согласовать позицию по Brexit со своей партией, не говоря уже о соглашении с ЕС», — пишет Садик Хан. По его мнению, для Британии возможны два варианта — либо выход с «плохим соглашением», либо вовсе без соглашения. Мэр Лондона напоминает, что он выступал за сохранение страны в составе Евросоюза.

Правительство Великобритании выступает против нового референдума и надеется заключить соглашение с ЕС. В то же время, в стране идет кампания People`s Vote, которая призывает провести еще одно голосование, чтобы определить параметры Brexit.

По итогам референдума 2016 года победу одержали евроскептики, и в конце марта 2017 года Великобритания запустила процесс выхода страны из Евросоюза. Сообщалось, что он официально завершится 29 марта 2019 года.

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