Мэр Лондона призывает провести второй референдум по Brexit

Мэр британской столицы Садик Хан призвал к второму референдуму по Brexit. Он считает, что последнее слово должны сказать жители страны.
Об этом говорится в статье, написанной Ханом для журнала The Guardian. Мэр Лондона говорит, что правительство с его «хаотичным подходом к переговорам» не смогло выполнить задачу по заключению выгодного соглашения с ЕС, поэтому теперь надо дать право решать жителям Великобритании.
Правительство Великобритании выступает против нового референдума и надеется заключить соглашение с ЕС. В то же время, в стране идет кампания People`s Vote, которая призывает провести еще одно голосование, чтобы определить параметры Brexit.
По итогам референдума 2016 года победу одержали евроскептики, и в конце марта 2017 года Великобритания запустила процесс выхода страны из Евросоюза. Сообщалось, что он официально завершится 29 марта 2019 года.
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