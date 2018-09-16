The Telegraph: интервью Петрова и Боширова было наказанием для них за промахи во время операции

Александру Петрову и Руслану Боширову пришлось дать интервью — это было наказанием для них за оставленные следы в Солсбери.
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на нескольких британских чиновников. Источники издания заявили, что российские спецслужбы находятся в кризисе и обвиняют ГРУ в том, что то «перешло черту» в случае со Скрипалями.
На следующий день издания Bellingcat и The Insider опубликовали документы на Петрвоа из ФМС. На них стоит пометка «с. с.», которую источник расшифровал как «совершенно секретно», а по номеру телефона, указанному в выписке, отвечает Минобороны. Накануне издание «Проект» сообщило в своем Telegram-канале, что получило данные на Руслана Боширова с такой же пометкой.