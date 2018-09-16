The Telegraph: интервью Петрова и Боширова было наказанием для них за промахи во время операции

Александру Петрову и Руслану Боширову пришлось дать интервью — это было наказанием для них за оставленные следы в Солсбери.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на нескольких британских чиновников. Источники издания заявили, что российские спецслужбы находятся в кризисе и обвиняют ГРУ в том, что то «перешло черту» в случае со Скрипалями.

Петров и Боширов подозреваются британскими спецслужбами в отравлени Сергея и Юлии Скрипаль. По их данным, эти люди являются офицерами ГРУ и именно они нанесли яд на дверную ручку дома Скрипалей в Солсбери. 13 сентября мужчины дали интервью, в котором заявили , что работают в сфере спортивного питания, а в Англию ездили с туристическими целями.

На следующий день издания Bellingcat и The Insider опубликовали документы на Петрвоа из ФМС. На них стоит пометка «с. с.», которую источник расшифровал как «совершенно секретно», а по номеру телефона, указанному в выписке, отвечает Минобороны. Накануне издание «Проект» сообщило в своем Telegram-канале, что получило данные на Руслана Боширова с такой же пометкой.