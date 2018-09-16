США введет новые пошлины против Китая в ближайшие дни

Администрация Дональда Трампа собирается на следующей неделе ввести новые пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд.
Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным агентства, изначально США собирались ввести пошлины в размере 25%, но потом решили сократить их до 10%, чтобы влияние на американских потребителей перед выборами в Конгресс было не таким сильным. Детали еще обсуждаются и могут быть изменены.
В июле президент США обвинил Китай в том, что тот ворует американские технологии, и постановил ввести 25-процентные пошлины на китайские товары. Пекин ответил зеркальными мерами.