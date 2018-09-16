США введет новые пошлины против Китая в ближайшие дни

Администрация Дональда Трампа собирается на следующей неделе ввести новые пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным агентства, изначально США собирались ввести пошлины в размере 25%, но потом решили сократить их до 10%, чтобы влияние на американских потребителей перед выборами в Конгресс было не таким сильным. Детали еще обсуждаются и могут быть изменены.

По словам источников издания, Дональд Трамп хочет ввести пошлины до переговоров с китайской делегацией, которые должны состояться в конце сентября. На встрече США будет представлять глава Минфина Стивен Мнучин, со стороны КНР на них будет присутствовать вице-премьер Лю Хэ. Издание сообщает, что Пекин надеется на то, что решение по тарифам будет отложено до того, как переговоры завершатся.

В июле президент США обвинил Китай в том, что тот ворует американские технологии, и постановил ввести 25-процентные пошлины на китайские товары. Пекин ответил зеркальными мерами.