«Проект»: на документах Руслана Боширова стоит такой же штамп, что и у Александра Петрова

На документах Руслана Боширова стоят такие же пометки, как и у Александра Петрова. Великобритания подозревает обоих в нападении на Скрипалей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Проект», которое получило данные на Боширова из системы «Российский паспорт». На файле есть такой же, как у Петрова, штамп «Сведений не давать» и номер телефона, который связывают с Миноблроны. Также там есть пометка «письмо с». На документах Петрова, полученных из системы ФМС, нашли надпись «есть письмо с. с».

Паспорт Боширова был выдан в 2010 году тем же отделением ФМС, что и у Петрова. Первый получил документ «по причине непригодности» старого, второй — «взамен испорченного». Причем, как сообщалось ранее, у Петрова указанный номер старого паспорта не находится в базе документов.

Ранее Bellingcat и The Insider опубликовали документы Александра Петрова. Источник изданий указал, что пометка «с. с.» расшифровывается как «совершенно секретно», а в подразделении ФМС, где выдавался документ, получают паспорта представители силовых органов и привилегированные лица.

Журналисты нескольких изданий накануне дозвонились по номеру, указанному в документах Петрова. Первым двоим сообщили, что они попали в Минобороны.

Петров и Боширов подозреваются Великобританией в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. По данным Лондона, они нанесли отравляющее вещество на дверную ручку дома Скрипаля. После того, как Владимир Путин призвал обоих "выйти и самим все рассказать", оба дали интервью RT, где заявили, что непричастны к преступлению и приехали в Солсбери в туристических целях.