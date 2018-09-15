Центробанк допустил рецессию в России

Российская экономика может перейти к рецессии, если США расширят санкции против страны. Так ЦБ описывает рисковый сценарий для экономической сферы.

В докладе ведомства говорится о том, что в случае ухудшения ситуации ВВП страны может начать падать из-за «расширения внешнеторговых ограничений», а также экономических проблем в государствах, которые являются торговыми партнерами РФ. В прогнозе также содержится падение цен на нефть до $35 за баррель в 2019 году и ускорение роста цен, ослабление рубля, ускорение оттока капитала и ужесточение политики регулятора.

Базовый сценарий, на который опирается ЦБ, предполагает устойчивый рост у торговых партнеров и снижение цен на нефть до $55 за баррель в 2020-2021 годах. Замедление экономики прогнозируется и в этом случае, но в гораздо более медленном темпе.

РБК отмечает, что последний раз рецессия в России была в 2015-2016 годах. Тогда ВВП страны упал на 2,5% и 0,2% соответственно.

Накануне ЦБ впервые за четыре года повысил ключевую ставку — на 0,25% до 7,5%. На состояние курса рубля и экономическую ситуацию в целом влияет возможное расширение санкций США.